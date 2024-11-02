Киев, 2 ноября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Вооружёнными силами Украины (ВСУ) фактически командуют враги собственной страны. Об этом 2 ноября заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.

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По её информации, в рядах украинской армии на фронте начался «управленческий коллапс»: так, командование распределяет боеприпасы «любимчикам», а не туда, где они нужней. В связи с этим бригадам приходится покупать снаряды.

Кроме того, из-за нехватки бойцов в пехоте, в неё переводят из специализированных подразделений, в том числе снимают тех, кто работает в силах противовоздушной обороны, добавила Безуглая. Она также обвинила командование ВСУ в игнорировании данных разведки.

«Умоляю всех <…> включиться и добиться замены военного руководства, работающего на врага. И неважно, делают ли они это сознательно или используют их россияне, предвидя все их шаги. Де-факто украинской армией руководят враги Украины», — написала Безуглая.

Депутат зачастую выступает с критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По её мнению, главком посещает южные участки фронта, чтобы показать свою незаменимость. Безуглая также назвала причиной успехов российской армии на этом направлении то, что Сырский снял оттуда часть войск для вторжения в Курскую область, которое в итоге оказалось провальным.

«Господин президент, выглядит так, что у вас либо хитростью забирают власть, либо вы одобряете уничтожение ВСУ. Прошу, уберите «Сашеньку», умоляю», — заявила нардеп.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября Безуглая сообщила, что Сырский приказал перевести в пехоту 20% медиков из военных госпиталей. Через два дня она заявила о начале перевода в пехотные подразделения технического персонала военной авиации.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 1 ноября сообщил о прорыве фронта российскими войсками на южнодонецком направлении. По его данным, бойцы за короткий срок освободили около 20 кв. км.

Сырский 2 октября отметил, что Вооружённые силы России ведут одно из мощнейших наступлений с начала спецоперации. На некоторых направлениях из-за активных боёв требуется постоянно обновлять личный состав подразделений.