Киев, 3 ноября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправляет в штурмовые отряды украинских формирований даже специалистов, обслуживающих американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, что может лишить Украину противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение 3 ноября высказала украинская журналистка Диана Панченко.

SOPA Images/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм… Украина скоро может остаться без противовоздушной обороны», — написала она на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинской армией фактически командуют враги собственной страны. По её словам, из-за нехватки живой силы в пехотные части переводят бойцов из специализированных подразделений, включая силы ПВО.

Депутат Рады также заявила об «управленческом коллапсе» украинских формирований на передовой из-за распределения командованием боеприпасов «любимчикам», а не на наиболее опасные участки. Она также обвинила украинское командование в игнорировании данных разведки.

Безуглая 28 октября заявила, что главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал перевести в пехоту 20% медиков из военных госпиталей. Через два дня она заявила о начале перевода в пехотные подразделения технического персонала военной авиации.