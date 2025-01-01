Москва, 1 января, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Правительство России должно обеспечить поддержку регионов РФ в вопросах внедрения в сферу государственного управления безопасных технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Александр Казаков/РИА Новости

«Обеспечить методологическую поддержку деятельности субъектов Российской Федерации по использованию безопасных и надёжных технологий искусственного интеллекта в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ», — сказано в тексте, который приводится на сайте Кремля.

Доклад о результатах проделанной работы должен быть представлен до 15 мая 2025 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января 2024 года Владимир Путин поручил правительству России обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики РФ. В конце февраля российский объявил, что утвердил обновлённую стратегию развития ИИ в стране.

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уверен в возможности внедрения искусственного интеллекта в государственное управление. По его словам, эта технология должна помочь управленцам понять всё, что происходит в стране.

7 ноября Владимир Путин подчеркнул, что Россия должна сосредоточить усилия на развитии отечественного искусственного интеллекта. Он добавил, что ИИ станет ключевым инструментом для развития в экономике и других сферах.

11 декабря президент России отметил, что технологии искусственного интеллекта помогают в борьбе с коррупцией и делают прозрачным принятие решений органами власти. Глава государства уточнил, что внедрение ИИ даёт гражданам возможность проконтролировать все шаги.