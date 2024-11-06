Москва, 6 ноября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в возможности внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в государственное управление, заявил он 6 ноября на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, эта технология должна помочь управленцам понять всё, что происходит в стране.

«Я убеждён, что возможно. Я думаю, что искусственный интеллект может существенно повысить эффективность государственного управления, существенно повысить эффективность оказания цифровых услуг гражданам, сэкономить время для многих бюрократических процедур и, главное, помочь управленцам видеть более полную картину происходящего в стране», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января президент РФ Владимир Путин поручил правительству России обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики. Ответственным за исполнение поручения он назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

В конце февраля Владимир Путин объявил, что утвердил обновлённую стратегию развития ИИ в РФ. Он подчеркнул, что алгоритмы искусственного интеллекта являются важным элементом цифровых платформ и России нужно быть самодостаточной и конкурентоспособной в указанной сфере.