Москва, 18 января, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики. Об этом сказано в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Правительству Российской Федерации… обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики, предусмотрев механизм практического внедрения этих моделей организациями, осуществляющими деятельность в таких отраслях, в целях повышения производительности труда», — сказано в документе.

Ответственным значится глава правительства Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября Путин на пленарном заседании конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») заявил, что общие усилия, направленные на развитие в России искусственного интеллекта, уже дали результат. Он отметил, что за последние годы в отечественной экономике и социальной сфере применение решений, связанных с ИИ, увеличилось в 1,5 раза.

Также глава государства заявил, что российские власти будут делать всё, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта. При этом угрозы для граждан, связанные с персональными данными, должны быть сведены к минимуму, добавил президент.

Кроме того, Путин назвал совершенно очевидным тот факт, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением ИИ в разные сферы жизни.

Вместе с тем глава государства поручил увеличить в несколько раз мощности суперкомпьютеров российского производства для развития генеративного искусственного интеллекта.

Путин отметил, что увеличение мощностей российских суперкомпьютеров «критически необходимо» для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта.