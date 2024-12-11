Москва, 11 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) помогают в борьбе с коррупцией и делают прозрачным принятие решений органами власти. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Есть ещё одна важная вещь, на которую хотел бы обратить внимание, — для всех стран это имеет значение… Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти», — сказал он

Глава государства пояснил, что использование ИИ позволяет делать принимаемые решения прозрачными и даёт гражданам возможность всё проконтролировать, так как решения на основе таких технологий являются обоснованными и понятными для людей.

«Всё это вместе создает устойчивую внутриполитическую обстановку, потому что самое главное в решениях вопросов подобного рода — это доверие со стороны людей к тому, что делает власть. А искусственный интеллект, безусловно, помогает это делать», — отметил Путин.

По словам президента РФ, применение ИИ является очень важным и для самих органов управления, и для простых граждан, так как эти технологии дают возможность увеличивать скорость принятия решений, иметь обратную связь, а также оптимизировать расходы и ресурсы, делая работу органов власти более эффективной.

При этом он добавил, что согласен с тем, что технологии ИИ не должны заменять учителей.

«Искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен. Наверно, наступит какой-то момент, когда-то, а может быть, даже довольно скоро, когда действительно эта грань тоже сотрется», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря Путин заявил, что развитие ИИ говорит о наступающей революции в инженерном деле и других сферах. Российский лидер привёл в пример креативные индустрии, где человек с его чувством гармонии и прекрасного казался абсолютно незаменимым, однако в данный мом6ент эти грани стираются.

Позднее в этот же день глава государства указал на то, что РФ должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен. Он добавил, что вводимые против российской экономики ограничения подталкивают отечественные компании находить новые решения.