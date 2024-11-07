Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах, к этому необходимо стремиться, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах, к этому надо стремиться», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны, где он используется. Обмен информации в мире при помощи интернета должно быть свободным, однако при этом обществу необходимо оградить себя от деструктивного влияния, заключил он.

Кроме того, российский лидер заявил, что страна должна сосредоточить усилия на развитии отечественного искусственного интеллекта. Как отметил Путин, ИИ станет ключевым инструментом для развития в экономике и других сферах.

Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» также рассказал, что пользуется интернетом «примитивным образом». Президент уточнил, что использует для этого российские поисковые системы.