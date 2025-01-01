Москва, 1 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в среду, 1 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Roman Naumov/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшейся в декабре 2024 года конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сказано в сообщении пресс-службы.

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Сбербанк России»: а) обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой при проведении технологических исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта», — сказано в документе.

Доклад должен быть представлен главе государства до 30 апреля.

Также президент поручил правительству обеспечить поддержку регионов по использованию безопасных технологий ИИ в сфере государственного управления.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Путин утвердил обновлённую стратегию развития ИИ в России. Алгоритмы искусственного интеллекта являются важным элементом цифровых платформ, и России нужно быть самодостаточной и конкурентоспособной в указанной сфере, отмечал глава государства.

Россию необходимо сделать лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент на международной конференции по искусственному интеллекту в декабре 2024 года. Он указал на колоссальные успехи в развитии ИИ. Темпы развития технологий искусственного интеллекта свидетельствуют о том, что наступает революция в инженерном деле, отметил Путин.