Москва, 11 декабря, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Россию необходимо сделать лидером по масштабу применения искусственного интеллекта во всех сферах жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 11 декабря на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», — подчеркнул он.

Путин также отметил, что РФ будет помогать другим странам в этой сфере. Он объявил, что в ходе конференции будет создан международный Альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС. Президент призвал присоединяться к нему членов объединения, а также другие заинтересованные государства.

Как передавало ИА Регнум, Путин во время выступления также указал на колоссальные успехи в развитии ИИ. Нейросети уже начали использовать в сферах, где участие человека казалось незаменимым. Глава государства не исключил, что в будущем искусственный интеллект превзойдёт людей в ключевых видах деятельности.

Темпы развития технологий ИИ свидетельствуют о том, что наступает революция в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств, также заявил Путин. Это создаёт новые возможности для робототехники и беспилотных систем.