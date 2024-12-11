Москва, 11 декабря, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) говорит о наступающей революции в инженерном деле и других сферах. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава государства привёл в пример креативные индустрии, в которых человек с его чувством гармонии и прекрасного казался абсолютно незаменимым, однако сегодня, по его словам, эти границы стираются.

Президент РФ уточнил, что сейчас генеративные модели занимаются созданием музыки высокого качества в различных жанрах, синхронным переводом речи на десятки языков и производством неотличимых от реальности видео.

«По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств», — сказал он.

Российский лидер также указал на то, что в настоящее время ИИ стал способен анализировать даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, в результате чего появились качественно новые возможности для робототехники и беспилотных систем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря главе государства показали выпускаемые «Сбером» умные устройства на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Отмечалось, что такого рода гаджеты позволяют дистанционно собирать основные биометрические параметры организма человека и интерпретировать их с помощью нейросети GigaChat.

Российский лидер 10 декабря заявил о необходимости систематизировать российское законодательство в цифровой сфере. Путин отметил, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека всегда ставит в приоритет права человека, неприкосновенность его частной жизни, а также пообещал включить предложения правозащитников в разрабатываемый Цифровой кодекс.

Президент РФ 9 декабря заявил о важности правового регулирования вопросов, связанных с интернетом, а также с использованием ИИ и больших данных. По его словам, в этом вопросе нужно как обеспечить эффективное использование всех этих возможностей для развития экономики и социальной сферы, так и обеспечить безопасность россиян и их права, включая права на частную жизнь.