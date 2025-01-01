Тирасполь, 1 января, 2025, 10:06 — ИА Регнум. В Приднестровье отключили систему централизованного отопления в населённых пунктах после приостановки поставок российского газа в Молдавию. Об этом 1 января сообщили в компании «Тирастеплоэнерго».

ТАСС

«С 7:00 (08:00 мск) утра [1 января 2025 года] прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Отмечается, что исключение сделано только для лечебных стационаров регионального минздрава и учреждений со стационарным пребыванием граждан регионального министерства по социальной защите и труду.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила, что с 1 января 2025 года транзит газа в Молдавию будет остановлен из-за незакрытых Кишинёвом долгов. Также отмечалось, что российская компания оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с молдавского предприятия возмещения всех убытков, а также уплаты штрафов за нарушение обязательств по контракту.

Советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь 30 декабря заявил, что ГРЭС в Приднестровье с 1 января 2025 года не будет поставлять электроэнергию в Молдавию. Ранее ГРЭС в Приднестровье практически полностью обеспечивала потребности в электричестве правобережной части Молдавии. Однако, как отметил Бынзарь, контракт с приднестровским предприятием не был продлён.

Молдавия получала газ через Украину. Киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Молдавии альтернативных путей доставки газа в связи с долгами.

В сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату долга за ранее поставленный газ на сумму более 700 млн долларов. При этом власти республики готовы «признать» лишь 9 млн долларов долга.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. 30 декабря он распорядился подготовить законодательную базу для национализации активов компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций (50% плюс одна акция) которой принадлежит «Газпрому».