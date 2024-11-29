Молдавия, 29 ноября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» заложенность в размере 709 млн долларов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».

«Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», — подчеркнул 28 ноября Речан в интервью телеканалу Moldova 1.

В октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременные платежи. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

Вопрос вновь подняли на фоне намерения Украины прекратить транзит российского газа по своей территории.

Как передавало ИА Регнум, на переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом». Кроме того, на встрече молдавская сторона представила кандидатов в новый состав правления АО «Молдовагаз».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Вице-премьер республики Олег Серебрян на следующий день отметил, что прекращение поставок «Газпрома» в Приднестровскую Молдавскую Республику после остановки транзита российского газа через Украину обернётся гуманитарной катастрофой для Молдавии. По его словам, пострадают десятки тысяч семей как на правом, так и на левом берегу Днестра.