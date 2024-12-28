Москва, 28 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Компания «Газпром» с 1 января 2025 года прекратит транзит газа в Молдавию из-за незакрытых страной долгов. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе холдинга.

Michael Sohn/Global Look Press

«В связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, ПАО «Газпром» сегодня направило в АО «Молдовагаз» уведомление. В нём говорится, что АО «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий», — указано в Telegram-канале «Газпрома».

В соответствии с положениями контракта подача газа молдавской стороне будет прекращена с 8:00 мск 1 января следующего года. Отмечается, что ограничение будет действовать, пока «Газпром» письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об ином.

Российская компания также оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с молдавского предприятия возмещения всех убытков, а также уплаты штрафов за нарушение обязательств по контракту.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату долга за ранее поставленный газ на сумму более 700 млн долларов. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга. В связи с неоплаченными поставками «Газпром» сократил суточный объем подачи газа в Молдавию на 30%.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Молдавия оказывается заложником ситуации — отношений в треугольнике Россия, Европа, Украина. Последнее государство решило не продлевать договор на транзит российского газа, который, в том числе шёл, в Приднестровскую Молдавскую Республику. В результате Молдавия может потерять доступ к российскому газу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Молдавия должна заплатить за поставки российского газа вместо того, чтобы «жаловаться» на выдуманный шантаж со стороны России. Глава республики Майя Санду продолжает «заигрывать» с представителями НАТО вопреки нейтральному статусу Молдавии, добавила дипломат.