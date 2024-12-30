Молдавия, 30 декабря, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в понедельник, 30 декабря, распорядился подготовить законодательную базу для национализации активов компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций (50% плюс одна акция) которой принадлежит «Газпрому».

Вениамин Демидецкий/ТАСС

По утверждению Речана, международный аудит показал, что никакого долга Молдавии перед «Газпромом», из-за которого было принято решение о прекращении поставок газа, якобы не существует.

«Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдавии», — сказал премьер-министр Молдавии на заседании правительства.

Речан также заявил, что Молдавия ранее справлялась с якобы имевшим место «энергетическим шантажом» со стороны России. Он поручил министерству юстиции страны подготовить поправки в законы, позволяющие национализировать предприятия, в том числе в стратегических областях. Также Речан заявил, что объекты «Молдовагаза» ранее якобы были «насильно отобраны» у Кишинёва.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре пресс-служба «Газпрома» сообщила, что транзит газа в Молдавию с 1 января 2025 года будет прекращён в связи с невыплатой долгов. Компания оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с молдавского предприятия возмещения всех убытков, отмечалось также в сообщении.

Молдавия получала газ через Украину. Киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Молдавии альтернативных путей доставки газа в связи с долгами.

В сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату долга за ранее поставленный газ на сумму более 700 млн долларов. При этом власти республики готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Молдавия должна заплатить за поставки российского газа вместо того, чтобы «жаловаться» на выдуманный шантаж со стороны России.