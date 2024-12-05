Москва, 5 декабря, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Для того чтобы сохранить поставки российского газа в Молдавию, власти республики должны выплатить долг в размере 709 млн долларов, который Кишинёв погашать отказывается. Об этом 5 декабря сообщило «РИА Новости».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Отмечается, что одностороннее невыполнение обязательств может привести к расторжению контракта. Также в ближайшее время истекает срок поставок газа через территорию Украины, и переговоры о продлении этого контракта не ведутся. Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в европейских странах. В Молдавии прекращение транзита газа через Украину назвали главным риском.

Глава молдавско-российской энергетической компании «Молдовгаз» Вадим Чабан отметил, что в этом случае страна обратится за помощью к Евросоюзу. Он считает, что «Газпрому», «Нафтогазу» и операторам газотранспортных систем надо договориться, в противном случае без топлива останутся и ЕС, и Молдавия, и Приднестровье.

В материале отмечается, что «Газпром» мог бы найти способ поставлять газ Молдавии в обход Украины, но только если Кишинев заплатит по выставленному ему счёту.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременные платежи. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

На переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».

Вице-премьер республики Олег Серебрян отметил, что прекращение поставок «Газпрома» в Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину обернётся гуманитарной катастрофой для Молдавии.