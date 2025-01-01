Москва, 1 января, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 1 января сбили один украинский беспилотник самолётного типа над территорией страны, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, днём 31 декабря в Минобороны информировали об уничтожении пяти украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями. Их сбили средства ПВО.

В ночь на 31 декабря над подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над восемью регионами России 68 вражеских беспилотников, сообщало МО РФ. Больше всего дронов — 25 — сбили над Брянской областью. Ещё 17 дронов перехватили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, десять — над Смоленской областью, два — над Тверской, по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Ярцевском районе Смоленской области при падении обломков одного из дронов на нефтебазу произошёл разлив топлива, что привело к возгоранию.