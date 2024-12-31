Смоленск, 31 декабря, 2024, 06:10 — ИА Регнум. В Ярцевском районе Смоленской области силы противовоздушной обороны ночью 31 декабря отразили атаку украинских беспилотников. При падении обломков одного из дронов на нефтебазу произошёл разлив топлива, началось возгорание ГСМ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Глава области заверил, что угрозы жилым объектам, которые расположены вблизи нефтебазы, нет.

«В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий», — написал Анохин.

Губернатор попросил население не приближаться к обломкам дронов, а при их обнаружении оперативно сообщать в экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 31 декабря украинские беспилотники совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Ярцево Смоленской области. В результате произошли возгорания. Подробности сообщил глава Ярцевского района области Роман Захаров.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев.