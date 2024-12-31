Москва, 31 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями, сообщили 31 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В период с 11:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов»,— сказано в сообщении.

Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, средства ПВО в указанный срок сбили две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 103 беспилотника самолётного типа.

30 декабря ИА Регнум передавало, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ.

В этот же день силы ПВО российской армии сбили ещё одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого одна украинская ракета была перехвачена над Курской областью днём 29 декабря.