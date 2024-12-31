Москва, 31 декабря, 2024, 07:31 — ИА Регнум. За ночь 31 декабря подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над восемью регионами России 68 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Самой массированной атаке ВСУ подверглась Брянская область — в небе над регионом обнаружили и сбили 25 беспилотников ВСУ. Ещё 17 дронов уничтожили над республикой Крым, 11 — над Краснодарским крем. Силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА в Смоленской области.

В Тверской области за ночь сбили два дрона. По одному вражескому беспилотнику уничтожили в небе над Ростовской, Курской и Калужской областями.

Как сообщало ИА Регнум, Ярцевском районе Смоленской области силы противовоздушной обороны ночью 31 декабря отразили атаку украинских беспилотников. При падении обломков одного из дронов на нефтебазу произошёл разлив топлива, началось возгорание ГСМ.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев.