Москва, 31 декабря, 2024, 17:51 — ИА Регнум. На сегодня в медицинских учреждениях остаются шесть россиян, пострадавших при крушении самолёта компании AZAL под Актау. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остаётся тяжёлым», ― уточнили в ведомстве.

Состояние ещё трёх пострадавших, в том числе ребёнка, медики оценивают как средней тяжести. Все пациенты получают необходимое лечение, заверили в Минздраве.

Кроме того, троих россиян в связи с улучшением выписали из больниц.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, были 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.

В Грозный 29 декабря доставили тела двух погибших ― уроженцев Чечни Арби Убаева и Заиры Ацаевой.

Казахстан ведёт расследование авиапроисшествия. В ходе осмотра территории были найдены оба бортовых самописца. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Азербайджанская сторона, в свою очередь, инициировала международное расследование авиакатастрофы, в котором участвуют, в частности, специалисты из России и Бразилии.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер в ходе беседы заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что предварительные результаты расследования авиакатастрофы в Актау будут озвучены в течение 30 дней.