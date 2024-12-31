Сухум, 31 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты в результате обыска в доме депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ Адгур Харазия

Следственные действия в доме Харазии, расположенном в селе Багмаран Гулрыпшского района, состоялись 30 декабря на основании постановления Сухумского городского суда и согласия парламента.

«Обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами», — говорится в сообщении.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Правоохранители продолжают розыск Харазии, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Харазию подозревают в убийстве депутата Вахтанги Голандзии и покушении на убийство депутата Кана Кварчии в ходе стрельбы в здании парламента 19 декабря. Выстрелы, по словам очевидцев, прозвучали после обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют. Кварчия был ранен в руку, Голандзия — в голову, он скончался в больнице.

Предположительно, стрелял Харазия, вступивший в конфликт с Кварчией, а Голандзия пытался разнять участников инцидента. После стрельбы полиция начала розыск подозреваемого.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии 31 декабря зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Кварчии в президенты республики.