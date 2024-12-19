Сухум, 19 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В результате стрельбы, произошедшей у здания парламента Абхазии, погиб депутат Вахтанг Годандзия. Об этом сообщило 19 декабря агентство «Апсынпресс» в своём Telegram-канале со ссылкой на минздрав.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В МВД также сообщили о двух пострадавших, участвовавших в конфликте со стрелком.

«Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Годандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Годандзию»,— сообщили в ведомстве республики.

По данным издания, второй пострадавший депутат — Кан Кварчия получил ранение в руку, сейчас ему оказывают помощь в больнице.

Кроме того, сообщается о начале расследования инцидента. Место происшествия оцеплено, проводятся следственные мероприятия, заявили в агентстве.

Как ранее передавало ИА Регнум, после сообщений о стрельбе на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

15 ноября в республике начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что двусторонние отношения РФ и Абхазии являются важным приоритетом российской политики, поэтому Кремль выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике.