Сухум, 19 декабря, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В Абхазии сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску человека, открывшего стрельбу в парламенте республики. Об этом 19 декабря сообщил заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление стрелявшего и его немедленное задержание», ― подчеркнул он.

Тыркба добавил, что сотрудники прокуратуры Сухума и генпрокуратуры проводят осмотр места происшествия. Он также подчеркнул, что уголовное дело будет возбуждено в короткие сроки, сейчас уточняется, по какой статье будет квалицировано преступление.

По словам замгенпрокурора, выстрелы в здании парламента раздались во время заседания комитета по экономической политике.

«Произошёл конфликт между депутатами, затем произошла стрельба», ― уточнил Тыркба.

Как передавало ИА Регнум, после сообщений о стрельбе на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате произошедшего погиб депутат Вахтанг Годандзия. В МВД сообщили, что потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Годандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Годандзию.

По данным издания, Кварчия получил ранение в руку, сейчас ему оказывают помощь в больнице.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. Начато расследование инцидента. Место происшествия оцеплено, проводятся следственные мероприятия.

15 ноября в республике начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.