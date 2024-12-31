Сухум, 31 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению в президенты республики депутата Кана Кварчии. Об этом сообщили 31 декабря в пресс-службе указанного органа, занимающегося организацией выборов.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Кан Кварчия

Кварчия 19 декабря получил ранения во время стрельбы в республиканском парламенте.

«Инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты Республики Абхазия Кварчии Кана Валерьевича зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия», — отмечается на сайте ЦИК.

В пресс-службе комиссии уточнили, что в инициативную группу входят 17 человек. Ранее ЦИК Абхазии зарегистрировал ещё несколько инициативных групп по выдвижению других кандидатов в президенты республики.

Среди них команды, поддерживающие и. о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в РФ Олега Барцица, одного из лидеров оппозиции Адгура Ардзинбу, а также бывшего председателя Контрольной палаты республики Роберта Аршбу.

Проведение досрочных выборов абхазского президента назначено на 15 февраля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в парламенте Абхазии началась стрельба. Перед этим, по словам очевидцев, депутаты обсуждали меры по противодействию майнингу криптовалют. Кроме Кварчии, получившего ранение в руку, пострадал другой парламентарий — Вахтанг Голандзия, который после скончался.

По некоторым данным, несколько выстрелов в ходе этого инцидента произвёл депутат Адгур Харазия. Он вступил в конфликт с Кварчия. При этом Голандзия попытался разнять участников инцидента, но получил смертельное ранение в голову. После стрельбы полиция начала розыск подозреваемого.

Генеральная прокуратура Абхазии также возбудила уголовное дело в отношении Харазии.