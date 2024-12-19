Сухум, 19 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. У парламента Абхазии произошла стрельба, есть раненые, сообщает 19 декабря Sputnik Абхазия со ссылкой на замгенпрокурора республики.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — сказано в Telegram-канале агентства.

Позже ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре страны сообщил, что, по предварительной информации, в результате стрельбы двое депутатов получили ранения — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Личности организаторов стрельбы пока не установлены.

Как передавало ИА Регнум, в Абхазии 15 ноября начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что двусторонние отношения РФ и Абхазии являются важным приоритетом российской политики, поэтому Кремль выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике.