Сухум, 28 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Депутаты парламента Абхазии приняли постановление о назначении досрочных выборов президента республики на 15 февраля 2025 года. Заседание прошло 28 ноября.

Илья Питалев/РИА Новости

«Назначить досрочные выборы президента Абхазии на субботу, 15 февраля 2025 года», — говорится в постановлении парламента.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября экс-президент Абхазии Аслан Бжания, ушедший в отставку на фоне протестных акций оппозиции, намерен выдвинуть свою кандидатуру на досрочных выборах главы республики.

15 ноября в Абхазии начались протесты, в ходе которых сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса республики, захватив их. Участники протестных акций выступили против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, считая, что российские предприниматели вытеснят абхазский бизнес. Они также потребовали отставки главы республики.

После этого, 18 ноября, состоялись закрытые переговоры властей и оппозиции, в ходе которых стороны договорились, что протестующие покинут территорию комплекса правительственных зданий.

Парламент Абхазии 19 ноября принял отставку Бжании с поста президента, его обязанности стал исполнять вице-президент Бадра Гунба. Бжания 22 ноября сообщил, что находится за пределами республики.