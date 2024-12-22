Сухум, 22 декабря, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента республики Адгура Харазии, его подозревают в убийстве и покушении на убийство. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

Михаил Мокрушин/РИА Новости Адгур Харазия

Стрельба в парламенте Абхазии произошла 19 декабря во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют. После словесной перепалки Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия, ранив его. Парламентарий Вахтанг Голандзия попытался разнять участников инцидента, но получил смертельное ранение в голову.

«21 декабря Генеральной прокуратурой Республики Абхазия на основании заключения трёх судей Верховного суда и согласия Народного собрания — парламента возбуждено уголовное дело в отношении Харазия Адгура Рафетовича по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29 Уголовного кодекса Республики Абхазия (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом)», — сказано в сообщении.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению местонахождения Харазии, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря генпрокуратура Абхазии обратилась в парламент с просьбой снять с Харазии неприкосновенность и разрешить возбуждение в его отношении уголовного дела. Депутаты поддержали запрос ведомства.

Вечером в день инцидента, 19 декабря, и. о. президента Абхазии Бадра Гунба провёл экстренное заседание Совбеза республики. Члены Совбеза почтили память депутата Голандзия минутой молчания. Также Гунба посетил больницу, в которую доставили пострадавшего депутата Кварчия.