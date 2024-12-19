Сухум, 19 декабря, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Стрельба в парламенте Абхазии, в ходе которой погиб депутат, произошла во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

кадр из видео

По информации издания, между депутатами разгорелся спор на заседании комитета. После словесной перепалки депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия. Парламентарий Вахтанг Голандзия попытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову.

Подозреваемый Харазия скрылся с места происшествия. Кварчия, получивший касательное ранение головы и сквозное ранение плеча, находится в реанимации.

В республике объявили план «Перехват», проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

«Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, также контролируются зоны государственных границ. В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства», — сообщило агентство со ссылкой на МВД Абхазии.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в республике начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.