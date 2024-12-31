Москва, 31 декабря, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 5 декабря. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства одобрил предлагаемые правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года с учётом их доработки в соответствии с утверждённым перечнем. Также, согласно документу, изменения, ухудшающие значения этих показателей, в обязательном порядке будут рассматриваться на заседаниях Совета при по стратегическому развитию и нацпроектам.

В частности, правительству до 31 декабря 2024 года поручено доработать паспорта национальных проектов и представить их для утверждения на заседании президиума совета.

«Доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», ― говорится в перечне поручений.

Эту задачу члены правительства должны выполнить до 15 февраля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 декабря объявил, что правительство подготовило документы для запуска новых национальных проектов. Они будут запущены с 2025 года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Глава государства заявил, что показатели должны быть основаны на реальном положении дел в стране.

Тогда же российский лидер предложил составить справочник с результатами по нацпроектам. Он пояснил, что граждан необходимо подробно и в доступной форме информировать о целях, задачах и показателях, на которые ориентируются новые нацпроекты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск 20 национальных проектов с января 2025 года. Он добавил, что из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей. Ещё не менее 13 трлн — привлечь за счёт внебюджетных инвестиций.