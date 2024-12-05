Москва, 5 декабря, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск 20 национальных проектов с января 2025 года. Об этом он сообщил, выступая на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Мишустин заявил, что нацпроекты подготовлены к утверждению, а в проекте федерального бюджета на следующие три года правительство уже предусмотрело необходимые средства.

«Из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей. Ещё не менее 13 трлн — привлечь за счёт внебюджетных инвестиций», — сообщил премьер-министр.

Он отметил, что 20 новых нацпроектов станут дополнительной нагрузкой на регионы, и выразил готовность повторно обсудить реализацию нацпроектов с губернаторами и в рамках комиссий Госсовета.

Отмечается, что паспорта 19 национальных проектов уже готовы: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная транспортная система», «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Новые атомные и энергетические технологии», «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», «Беспилотные авиационные системы», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», нацпроект по развитию АПК и нацпроект по поддержке российских экспортёров.

20-й проект «Биоэкономика» будет подготовлен к запуску к концу марта 2025 года, добавил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что правительство подготовило документы для запуска новых национальных проектов. Они будут запущены с 2025 года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Глава государства заявил, что показатели должны быть основаны на реальном положении дел в стране.

5 декабря российский президент предложил составить справочник с результатами по нацпроектам. Он пояснил, что граждан необходимо подробно и в доступной форме информировать о целях, задачах и показателях, на которые ориентируются новые нацпроекты.