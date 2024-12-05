Москва, 5 декабря, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Информацию о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах стоит изложить в понятном для граждан справочнике. Об этом заявил президент России Владимир Путин 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным обычным гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти», — сказал глава государства.

Он пояснил, что люди должны знать о тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые можно увидеть и почувствовать. Также граждан необходимо подробно и в доступной форме информировать о целях, задачах и показателях, на которые ориентируются новые нацпроекты.

Путин поручил национальному центру «Россия» подготовить такой справочник, а правительству — оказать центру необходимую поддержку.

Президент добавил, что мнение граждан будет иметь ключевое значение при оценке работы правительства по нацпроектам. Первые результаты новых нацпроектов будут обсуждаться в июне 2025 года.

Наиболее заметные результаты нацпроектов, по мнению россиян, достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг, отметил он.