Москва, 5 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Правительство России подготовило документы для запуска новых национальных проектов, сообщил 5 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Главным инструментом, новым маршрутом для достижения национальных целей станут новые нацпроекты. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Соответствующие документы правительством подготовлены», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что все действия и планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике. Он также поручил Счётной палате России провести анализ того, как с 2019 года велось исполнение нацпроектов.

При этом российский лидер попросил правительство учесть результаты работы, которую проделают аудиторы. По его словам, показатели национальных проектов должны быть основаны на реальном положении дел в стране, чего нельзя сказать про все из них.

Президент также призвал не занижать показатели в рамках этой деятельности. В пример он привёл процессы в авиастроительной сфере. Кроме того, глава государства предложил составить справочник, в котором будут чётко прописаны этапы реализации нацпроектов и необходимые результаты.

Путин заметил, что за их исполнением должны следовать видимые итоги. Кроме того, Путин добавил, что расходы, заложенные в нацпроектах, станут приоритетами федерального бюджета РФ на предстоящие годы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что в РФ будут запущены пять новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Глава государства отмечал, что все они должны быть запущены до конца 2024 года.