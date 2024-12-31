Вашингтон, 31 декабря, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Белый дом во главе с уходящим президентом Джо Байденом стремится опустошить карманы американцев ради помощи киевскому режиму. Об этом говорится в опубликованном комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

В дипмиссии обратили внимание на анонсированный очередной многомиллиардный пакет военной и финансовой помощи Киеву.

«Под приближающийся с каждым днём уход администрация США стремится ещё больше опустошить карманы американских налогоплательщиков на поддержку заведомо проигрышного украинского проекта. Причём власти США объявили о своём решении цинично — специально дождавшись кануна Нового года», — высказали мнение российские дипломаты.

По мнению дипмиссии, в Белом доме рассчитывают, что «кровавый подарок Зеленскому будет символизировать шанс для киевской хунты» оказать достойное сопротивление России.

«Здешние планировщики ещё живут в мире грёз о возможности нанести нашей стране стратегическое поражение. Их потуги лишь продлевают конвульсии неонацистов в Киеве», — заключили дипломаты.

В российском посольстве призвали общественность США и Украины задуматься, к чему кроме бедствий для украинского народа «приведут безумные поступки западных кураторов-бандеровцев».

Как сообщало ИА Регнум, после прихода к власти администрации действующего президента США Джо Байдена на военную помощь киевскому режиму было потрачено около 66 млрд долларов. Это указано в информационном бюллетене о помощи США Украине в области безопасности, опубликованном на сайте Пентагона.

Американский лидер 30 декабря объявил о выделении Украине почти 2,5 млрд долларов. Новый пакет помощи включает 1,25 млрд долларов для ВСУ и 1,22 млрд долларов в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности.

Байден также заявил, что США продолжат осуществлять военную поддержку киевского режима вплоть до конца его полномочий для того, чтобы укрепить позицию украинской стороны.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия ВСУ только истощают ресурсы стран, которые в этом участвуют.