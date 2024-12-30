Вашингтон, 30 декабря, 2024, 18:30 — ИА Регнум. После прихода к власти администрации действующего президента США Джо Байдена на военную помощь киевскому режиму было потрачено около 66 млрд долларов. Это указано в информационном бюллетене о помощи США Украине в области безопасности, опубликованном на сайте Пентагона.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency

«Соединённые Штаты выделили Украине более 66 млрд долларов на оказание помощи в области безопасности с начала правления администрации Байдена, в том числе примерно 65,4 млрд долларов с начала специальной операции России 24 февраля 2022 года», — отмечено в публикации.

Также в материале приведены статистические данные по поставкам конкретных видов вооружений, например более 40 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасов к ним, более 200 155-миллиметровых гаубиц и более 3 000 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, миллионы снарядов меньшего калибра, а также 31 танк Abrams и 20 вертолётов Mi-17.

Как передавало ИА Регнум, Байден ранее 30 декабря объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для ВСУ и $1,22 млрд в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности.

Байден также заявил, что США продолжат осуществлять военную поддержку киевского режима вплоть до конца его полномочий для того, чтобы укрепить позицию украинской стороны. Он отметил, что министерство обороны США в настоящее время поставляет сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники Вооружённым силам Украины (ВСУ) для того, чтобы укрепить позиции киевского режима на фронте в преддверии зимы.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые в этом участвуют.