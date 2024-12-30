Вашингтон, 30 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжат осуществлять военную поддержку киевского режима вплоть до конца полномочий действующего президента Джо Байдена для того, чтобы укрепить позицию украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«По моему указанию Соединённые Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося срока моего пребывания на этом посту», — приводятся на сайте слова Байдена.

Он заявил, что министерство обороны США в настоящее время поставляет сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники Вооружённым силам Украины (ВСУ) для того, чтобы укрепить позиции киевского режима на фронте в преддверии зимы.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд военной помощи. Пакет помощи включит в себя средства ПВО, артиллерийские установки, а также боеприпасы.

Избранный президент США Дональд Трамп в свою очередь призвал главу киевского режима Владимира Зеленского готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Он добавил, что рассчитывает на урегулирование кризиса на территории Украины ещё до своей инаугурации в январе 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые в этом участвуют.