Лавров назвал «формулу мира» Зеленского тупой
Минск, 31 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Запад продолжает поддерживать «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, являющуюся по своей сути тупой. Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД напомнил, что западные государства продолжительный период игнорируют дискриминацию русскоязычного населения Украины, который в том числе выражается в запрете с 2014 года использовать русский язык и запрете канонической Украинской православной церкви.
«На это грубейшее нарушение устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую «формулу мира» Зеленского, который взывает к капитуляции России», — произнёс глава МИД на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Он напомнил, что 16 октября Зеленский также озвучил «шизофренический «план победы». Формулы, планы и фантазии о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира в Европе, подчеркнул дипломат.
Как сообщалоИА Регнум, в ходе «мирного саммита» по Украине, прошедшего в июне без участия России, было сформулировано совместное коммюнике с призывом вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. Указано в документе и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Лавров в августе отметил, что Россия не приемлет подходы конференции, представляющие собой ультиматум так называемой формулы мира Зеленского. Дипломат также подчеркнул, что заявления о привлечении России к рабочим группам после «мирного саммита» в Бюргенштоке не соответствуют действительности и делаются «от лукавого».
Озвученный Зеленским «план победы» содержал требование о приглашении Украины в НАТО, перенос боевых действий на территорию России, размещение западного оружия на украинской территории, совместную с ЕС и США добычу украинских ценных ресурсов и размещение украинских бойцов в Европе по завершению конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его проявлением нервозности. Все планы сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны, добавил спикер Кремля.