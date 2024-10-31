Минск, 31 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Запад продолжает поддерживать «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, являющуюся по своей сути тупой. Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Telegram/МИД России

Глава МИД напомнил, что западные государства продолжительный период игнорируют дискриминацию русскоязычного населения Украины, который в том числе выражается в запрете с 2014 года использовать русский язык и запрете канонической Украинской православной церкви.

«На это грубейшее нарушение устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую «формулу мира» Зеленского, который взывает к капитуляции России», — произнёс глава МИД на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Он напомнил, что 16 октября Зеленский также озвучил «шизофренический «план победы». Формулы, планы и фантазии о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира в Европе, подчеркнул дипломат.

Как сообщалоИА Регнум, в ходе «мирного саммита» по Украине, прошедшего в июне без участия России, было сформулировано совместное коммюнике с призывом вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. Указано в документе и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

Лавров в августе отметил, что Россия не приемлет подходы конференции, представляющие собой ультиматум так называемой формулы мира Зеленского. Дипломат также подчеркнул, что заявления о привлечении России к рабочим группам после «мирного саммита» в Бюргенштоке не соответствуют действительности и делаются «от лукавого».

Озвученный Зеленским «план победы» содержал требование о приглашении Украины в НАТО, перенос боевых действий на территорию России, размещение западного оружия на украинской территории, совместную с ЕС и США добычу украинских ценных ресурсов и размещение украинских бойцов в Европе по завершению конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его проявлением нервозности. Все планы сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны, добавил спикер Кремля.