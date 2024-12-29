Москва, 29 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Россия готова вести переговоры по Украине, однако достигнутые в ходе них договорённости должны быть такими, чтобы нарушить их было невозможно. Об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Глава МИД напомнил, что президент страны Владимир Путин 19 декабря во время пресс-конференции по итогам года вновь заявил принципиальную позицию Москвы по урегулированию на Украине.

«Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам. Со своей стороны, хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надёжных, юридически обязывающих договорённостях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплён механизм невозможности их нарушения», — отметил он в интервью ТАСС.

Лавров также указал на то, что нужно понимать, с кем и о чём вести такие переговоры, так как это совсем не праздные вопросы и о них тоже ранее подробно говорил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 декабря постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО, для завершения украинского конфликта. Вместе с тем он назвал членство в альянсе приоритетным вопросом для Украины.

Путин 26 декабря заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Глава государства напомнил, что в 2021 году действующий президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет, однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение.

Ранее президент РФ отмечал, что одним из условий Москвы для переговоров с Киевом является его официальный отказ от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать сложившиеся территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.