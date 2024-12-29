Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине
Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но договор должен быть нерушимым
Москва, 29 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Россия готова вести переговоры по Украине, однако достигнутые в ходе них договорённости должны быть такими, чтобы нарушить их было невозможно. Об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД напомнил, что президент страны Владимир Путин 19 декабря во время пресс-конференции по итогам года вновь заявил принципиальную позицию Москвы по урегулированию на Украине.
«Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам. Со своей стороны, хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надёжных, юридически обязывающих договорённостях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплён механизм невозможности их нарушения», — отметил он в интервью ТАСС.
Лавров также указал на то, что нужно понимать, с кем и о чём вести такие переговоры, так как это совсем не праздные вопросы и о них тоже ранее подробно говорил глава государства.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 декабря постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО, для завершения украинского конфликта. Вместе с тем он назвал членство в альянсе приоритетным вопросом для Украины.
Путин 26 декабря заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Глава государства напомнил, что в 2021 году действующий президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет, однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение.
Ранее президент РФ отмечал, что одним из условий Москвы для переговоров с Киевом является его официальный отказ от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать сложившиеся территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.