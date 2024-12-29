Киев, 29 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Киев для завершения конфликта может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник.

ИА Регнум

«Вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как промежуточное решение. Однако они должны выйти за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года», — заявил он в интервью изданию Berliner Morgenpost.

Мельник допустил, что двусторонние и многосторонние соглашения могут стать частью возможного мирного договора с Россией.

При этом, как подчеркнул он, «членство в НАТО остаётся для Украины на столе».

Как сообщало ИА Регнум, одним из условий Москвы для переговоров с Украиной является официальный отказ Киева от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевский режим должен признать сложившиеся территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции 19 декабря, что Москва всегда была готова к переговорам по Украине. Киев сам отказался от такого варианта. Глава государства напомнил, что в Стамбуле в июле 2022 года были достигнуты договорённости с украинской стороной. Но киевский режим под влиянием бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона отказался от них.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко 23 декабря заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежностью. Он отметил, что Киев не может рассчитывать на вариант, подобный Минским соглашениям или стамбульским договорённостям.