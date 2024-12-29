Вашингтон, 29 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Отказ властей Украины продолжать транзит российского газа в 2025 году грозит стране потерей газотранспортной системы (ГТС), так как она может стать объектом для ударов со стороны Вооружённых сил РФ. Об этом заявило американское агентство Bloomberg.

TASS /Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB

Издание отметило, что общая протяжённость украинской ГТС составляет 38,6 тыс. км. В дипломатических кругах говорят о рисках для сети, когда она перестанет работать.

«Эта сеть, одна из крупнейших в мире, избежала атак за последние три года, поскольку по ней шёл российский газ. Если это (прекращение транзита. — Прим. ред.) произойдёт, система может стать целью для ракетных ударов», — говорится в материале, опубликованном 28 декабря.

При этом Минобороны РФ неоднократно подчёркивало, что что российская армия в ходе специальной военной операции на Украине наносит удары только по военной инфраструктуре и объектам, которые используют в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершается срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил, что транзит прекратится в первый день наступающего года.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря отметил, что Киев создал дополнительные помехи для продолжения транзита газа в 2025 году, так как предъявил «Газпрому» иск, потребовав заплатить за несуществующую транспортировку топлива по ветке, закрытой украинскими властями в одностороннем порядке. В день выступления российского лидера цены на газ в Европе выросли на 5%.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в связи с тем, что его страна не сможет получать российский газ через Украину, заявил о возможной приостановке поставок электроэнергии в эту страну. Он также не исключил, что можно будет договориться о другом варианте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на слова Роберта Фицо обвинил Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Он пригрозил, что прекращение поставок электроэнергии может привести к разрыву отношений Братиславы с европейским сообществом.