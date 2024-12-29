В США предрекли Украине потерю газотранспортной системы
Bloomberg: отказ Украины от транзита российского газа грозит ей потерей ГТС
Вашингтон, 29 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Отказ властей Украины продолжать транзит российского газа в 2025 году грозит стране потерей газотранспортной системы (ГТС), так как она может стать объектом для ударов со стороны Вооружённых сил РФ. Об этом заявило американское агентство Bloomberg.
Издание отметило, что общая протяжённость украинской ГТС составляет 38,6 тыс. км. В дипломатических кругах говорят о рисках для сети, когда она перестанет работать.
«Эта сеть, одна из крупнейших в мире, избежала атак за последние три года, поскольку по ней шёл российский газ. Если это (прекращение транзита. — Прим. ред.) произойдёт, система может стать целью для ракетных ударов», — говорится в материале, опубликованном 28 декабря.
При этом Минобороны РФ неоднократно подчёркивало, что что российская армия в ходе специальной военной операции на Украине наносит удары только по военной инфраструктуре и объектам, которые используют в военных целях.
Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершается срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил, что транзит прекратится в первый день наступающего года.
Президент РФ Владимир Путин 26 декабря отметил, что Киев создал дополнительные помехи для продолжения транзита газа в 2025 году, так как предъявил «Газпрому» иск, потребовав заплатить за несуществующую транспортировку топлива по ветке, закрытой украинскими властями в одностороннем порядке. В день выступления российского лидера цены на газ в Европе выросли на 5%.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в связи с тем, что его страна не сможет получать российский газ через Украину, заявил о возможной приостановке поставок электроэнергии в эту страну. Он также не исключил, что можно будет договориться о другом варианте.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на слова Роберта Фицо обвинил Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Он пригрозил, что прекращение поставок электроэнергии может привести к разрыву отношений Братиславы с европейским сообществом.