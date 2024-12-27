Москва, 27 декабря, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе выросли после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что транзит топлива через украинскую территорию в 2025 году не получится осуществлять из-за политики Киева. Об этом 27 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Фьючерсы на эталонные товары подскочили на 5% в пятницу, что стало самым большим ростом за неделю», — говорится в материале.

Фьючерсы на газ на хабе TTF в Голландии подорожали на 3,38%, добавило агентство. Оно также указало на то, что уровень запасов в европейских газовых хранилищах опустился ниже 75%, и трейдеры следят в том числе за этим показателем.

При этом, по данным издания, переговоры о транзите якобы продолжаются. Агентство полагает, договорённости ещё могут быть достигнуты до конца года.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил решение Киева остановить транзит российского газа через территорию страны с 1 января 2025 года. Он допустил, что украинскую газотранспортную систему ещё будут использовать, но исключил возможность перекачки топлива из РФ.

Путин 26 декабря заявил, что продолжение поставок российского газа через украинскую территорию с 1 января 2025 году будет невозможно из-за того, что киевский режим требует от «Газпрома» заплатить за «транспортировку» объёмов голубого топлива, которые не поступали в Европу из-за того, что украинская сторона перекрыла один из газопроводов. Был направлен соответствующий судебный иск. Российский лидер назвал бредом такую позицию.

Путин 26 декабря также подчеркнул, что киевский режим фактически наказывает Европу, закрывая возможность транспортировки газа через Украину. Он также спрогнозировал рост цен на это топливо на европейском рынке. При этом за несколько дней до Нового года не получится заключить новый контракт на транзит, подчеркнул президент.