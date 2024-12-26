Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Поставки российского газа через территорию Украины невозможны в условиях иска Киева. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там «Сокар» азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они иск заберут из суда. Что за бред? Сказали: «Нет, забирать не будем». Ну тогда «пожалуйте бриться», живите без нашего газа», — отметил президент.

Он добавил, что киевский режим в одностороннем порядке закрыл один из маршрутов транзита российского газа и попросил оплатить за то, что не шло транзитом через украинскую территорию.

«На вопрос «Газпрома» — «Вы чего, с ума сошли что ли? Вы же закрыли этот транзит» (ответили): «Ну мы закрыли, а вы платите нам всё равно деньги». Бред какой-то», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря заявил, что транзит российского газа через территорию страны будет полностью остановлен 1 января 2025 года. Он не исключил, что украинская газотранспортная система возобновит работу, но только, если это будет топливо не из РФ.

Ранее Путин отметил, что Киев пропустил срок бронирования поставок газа на 2025 год, это нужно было делать ещё в июле. Кроме того, заканчивается срок контракта на транзит топлива. Для возобновления поставок через Украину нужно заключить новый договор и забронировать объёмы до июля 2025 года.

Из-за санкций против Газпромбанка в Европе может случиться газовый кризис, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Американское информагентство Bloomberg в свою очередь отмечало, что другими причинами вероятного газового кризиса в Европе могут стать низкий уровень запасов в хранилищах и прекращение транзита топлива через Украину.