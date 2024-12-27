Братислава, 27 декабря, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Словакия рассмотрит возможность остановить поставки электроэнергии Украине из-за того, что Киев решил отказаться от транзита российского газа в Европу в 2025 году. Об этом 27 декабря заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети», — сообщил глава правительства в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фицо уточнил, что этот вопрос в Словакии начнут рассматривать после 1 января. При этом можно будет договориться о другом методе, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года заканчивается действие договора между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Украинский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил, что Киев остановит транзит.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря указал на то, что Украина также создала дополнительные трудности для транзита газа в следующем году, предъявив «Газпрому» иск, в котором потребовала заплатить несуществующую транспортировку топлива по ветке, которую Киев закрыл в одностороннем порядке. После заявления российского лидера европейские цены на газ сразу выросли на 5%.