Киев, 28 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Об этом он заявил в соцсети Х.

Kay Nietfeld/Global Look Press Владимир Зеленский

Зеленский сообщил, что президент РФ Владимир Путин якобы поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо ограничить поставку электроэнергии в страну.

«Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом», — передаёт слова Зеленского издание УНИАН 28 декабря.

Как передавало ИА Регнум, в субботу Фицо в ответ на хамство главы киевского режима в свой адрес заявил, что не является его слугой и не обязан помогать Украине безвозмездно.

До этого, 23 декабря, Зеленский выразил возмущение по поводу визита Фицо в Москву и призвал расследовать его якобы связи с Кремлём. Глава киевского режима обвинил словацкого премьера в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы стремлении склонить Европу к отказу от поставок газа из США.

Президент РФ 26 декабря сообщил, что Фицо в беседе с ним в ходе встречи в Москве предложил провести переговоры по Украине в Словакии, если до них дойдёт дело. Российский лидер отметил, что не против этого. Путин также отметил, что РФ стремится остановить конфликт на Украине. Но это должно быть его завершение, а не заморозка, подчеркнул президент.