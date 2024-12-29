Москва, 29 декабря, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Односторонний мораторий России на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) практически нежизнеспособен, и РФ придётся от него отказаться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Антон Денисов/РИА Новости

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придётся отказываться», — приводит «РИА Новости» слова Лаврова.

По словам министра, США высокомерно проигнорировали предостережения России и Китая, перейдя к размещению вооружений средней и меньшей дальности в разных регионах планеты. Лавров в связи с этим напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет отвечать на это «соразмерно».

«Недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», осуществлённое нами в боевых условиях, убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер», — добавил глава дипведомства.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Путин заявил, что Россия откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение РСМД, если США начнут развёртывать такое вооружение. Российский лидер отметил, что обеспокоенность вызывает деятельность Соединённых Штатов по созданию и подготовке к размещению высокоточных ударных средств наземного базирования с радиусом действия до 5500 км. Он уточнил, что США также отрабатывают переброску и развёртывание этих ракетных систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства тогда напомнил, подобные шаги запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил своё действие. Президент РФ также добавил, что Москва не раз заявляла, что разрыв этого соглашения приведёт к негативным последствиям для глобальной безопасности.

В начале июля Путин подчёркивал, что Россия с точки зрения промышленности готова начать производство ракет меньшей и средней дальности. В конце июня президент РФ провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос о дальнейших действиях РФ на фоне одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Глава государства также указал на необходимость производства ударных систем и их последующего размещения с целью обеспечения безопасности страны.

21 ноября Путин заявил о применении ракетной системы средней дальности «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске в ответ на действия Запада. Президент сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерного заряда.