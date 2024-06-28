Москва, 28 июня, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

Отмечается, что на заседании обсуждали вопрос о дальнейших шагах России в отношении одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

«Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения — в Данию, и вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что России в любом случае нужно на это реагировать.

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в апреле замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва может отказаться от моратория на развёртывание РСМД, если Вашингтон разместит такие системы в любом регионе мира. Он уточнил, что настрой США по размещению РСМД явно носит необратимый характер.

В сентябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США начали отработку действий по переброске в страны Европы ракетных систем, ранее запрещённых договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.