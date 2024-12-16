Москва, 16 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Россия откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США начнут развертывать такое вооружение. Об этом заявил 16 декабря президент РФ Владимир Путин.

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«Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке, но, как я уже говорил, если США приступят к развёртыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты», — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Российский лидер отметил, что обеспокоенность вызывает деятельность Соединённых Штатов по созданию и подготовке к размещению высокоточных ударных средств наземного базирования с радиусом действия до 5500 км. Он уточнил, что США также отрабатывают переброску и развёртывание этих ракетных систем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин напомнил, подобные шаги запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил своё действие. Президент РФ также добавил, что Москва не раз заявляла, что разрыв этого соглашения приведёт к негативным последствиям для глобальной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Путин подчёркивал, что Россия с точки зрения промышленности готова начать производство ракет меньшей и средней дальности. В конце июня президент РФ провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос о дальнейших действиях РФ на фоне одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Глава государства также указал на необходимость производства ударных систем и их последующего размещения с целью обеспечения безопасности страны.