Баку, 28 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. По инициативе Азербайджана сформирована международная группа экспертов, которая расследует причины крушения пассажирского самолёта в казахстанском Актау, который летел из Баку в Грозный. Об этом 28 декабря заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Ильхам Алиев сообщил, что по предложению азербайджанской стороны сформирована группа международных экспертов для тщательного расследования причин этой аварии, и эта группа уже приступила к работе», — сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Отмечается, что главы государств обсудили вопросы серьёзного и тщательного расследования всех деталей трагедии. Путин ещё раз выразил соболезнования семьям и близким погибших в аварии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, Алиев также заявил, что самолёт подвергся внешнему воздействию над территорией РФ, после чего потерял управление. Путин принёс извинения за то, что инцидент с бортом произошёл в небе над Россией.

28 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что два сотрудника генеральной прокуратуры Азербайджана начали работать в Грозном по делу о крушении в Актау самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. С ними сотрудничают российские коллеги.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. Погибли 38 человек. Самолёт не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за плохой погоды и введения в аэропорту плана «Ковёр», после чего отправился в Актау.