Грозный, 28 декабря, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Два сотрудника генпрокуратуры Азербайджана работают в Грозном с коллегами из Генпрокуратуры России и СК РФ по делу об авиакатастрофе в казахстанском Актау. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Кремя.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В настоящее время два сотрудника генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российские, азербайджанские и казахстанские профильные службы также плотно взаимодействуют на месте крушения самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в районе Актау.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря следовавший из Баку в Грозный Embraer 190 разбился в районе аэропорта казахстанского Актау. В этот аэропорт авиалайнер был перенаправлен из-за тумана над Грозным и в связи с планом «Ковёр», введённым в аэропорту чеченской столицы на фоне отражения атак украинских дронов. В результате 38 человек погибли, выжили 29 человек, в том числе девять граждан РФ.

Азербайджанский министр транспорта Рашад Набиев 27 декабря назвал внешнее вмешательство вероятной причиной крушения Embraer 190. К расследованию, которое ведёт Азербайджан, подключили международных экспертов.

Кремль 28 декабря сообщил о возбуждении СК РФ уголовного дела по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Специалисты проводят первичные следственные действия, допрашивают гражданский и военных специалистов.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора принёс извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России. Инициатором разговора выступила Москва.