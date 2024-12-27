Киев, 27 декабря, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Российские войска при ударах по объектам на территории Украины начала использовать беспилотники с искусственным интеллектом. Об этом изданию Politico 27 декабря рассказал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Они начали оснащать их возможностью распознавать цели, даже если при отключении от Сети. Поэтому, если они летят в автономном режиме, они всё равно могут распознавать объект», — заявил он.

Посол посетовал на то, что такие модернизированные беспилотники труднее заглушить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, и призвал Запад поставлять Украине больше ракет для систем ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ каждый день в ходе спецоперации используют более 3,5 тыс. беспилотников. Он поставил ведомству задачу нарастить дальность дронов, а также их автономность и помехозащищённость.

Вооружённые силы России с 21 по 27 декабря нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине. Атаки провели по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего, пунктам производства, учебным центрам операторов дронов, пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

командир российского подразделения БПЛА с позывным Печорин в октябре рассказал, что у них есть новый беспилотник «Молния», система наблюдения, которого оснащена ИИ. Этот тип вооружения уже использовали при освобождении от ВСУ при освобождении Красногоровки и двух посёлков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря опровергла заявления, будто российская армия при ударах по объектам в Киеве, повредила здания иностранных посольств. Минобороны России установило, что причинами этого стало неумелое использование украинцами западных систем ПВО, сообщила дипломат. Она подчеркнула, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.