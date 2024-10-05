Москва, 5 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В России появился новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), снабжённый искусственным интеллектом (ИИ). Об этом 5 октября в беседе военкором KP.RU сообщил командир подразделения БПЛА с позывным Печорин.

Министерство обороны РФ

По его словам, беспилотник самолётного типа «Молния» ― это народная разработка. Изначально его придумали в гаражах, позже разработчики получили государственное финансирование.

«Это сверхдешёвое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До 3 кг «Молния» поднимает и несёт»,― уточнил военный.

Печорин уточнил, что в «Молнии» есть одна высокотехнологическая особенность — искусственный интеллект в системе наведения.

Беспилотник уже применили в зоне проведения спецоперации. Командир подразделения добавил, что дрон поддерживал штурмовые группы при взятии Красногоровки и принимал участие в боях по освобождению двух посёлков ― Желанное Первое и Желанное Второе.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук сообщил об испытаниях тяжёлого боевого дрона «Бердыш», разработанного для поддержки штурмовых отрядов. По его словам, беспилотник способен атаковать противника при помощи огнемёта и гранатомёта, а также выполнять минирование территорий, транспортировку грузов и разведку. Ткачук добавил, что в новой разработке сохранили принцип, заложенный в основу FPV-дрона «Упырь», — максимальная эффективность при минимуме затрат.

В конце августа подразделения Вооружённых сил РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение. Новый беспилотник разработали отечественные специалисты. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.

Также в России усовершенствовали украинский дрон «Баба-яга». Первую партию разработанных ударных дронов под названием «Ночная ведьма» отправили в зону спецоперации. Впервые новый комплекс был представлен на форуме «Армия-2024».

Президент России Владимир Путин 2 октября заявил, что современные дроны коренным образом изменили принципы ведения боевых действий. Так, скорость российских БПЛА достигает значений в 300, 500 и даже 700 км в час.